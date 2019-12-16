ЮВО: В Северной Осетии проведены боевые стрельбы взводов
|17:00 27.12.2019
|Северная Осетия
Мотострелковые подразделения соединения общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, провели боевые стрельбы взводов на общевойсковом полигоне Тарское.
На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений выполнили задачи по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия.
Для создания боевой обстановки, приближенной к боевой, было задействовано более 200 различных статических и динамических мишеней, новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.
К отработке практических задач было привлечено около 500 военнослужащих соединения и задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники.
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