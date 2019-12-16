Бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував призначений на 12 лютого виступ російського квінтету Ігоря Бутмана.

Концерт зник із календаря цього джазового майданчика після того, як місцева газета Cambridge Day опублікувала лист групи Arts Against Aggression. Про це Радіо Свобода повідомив активіст Дмитро Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

У листі містилася інформація про політичну діяльність Ігоря Бутмана, зокрема, про те, що він є членом керівництва владної партії "Єдина Росія", брав участь у кампанії з переобрання президента Володимира Путіна, підтримував агресію проти України і порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участь у Koktebel Jazz Party в окупованому Криму. На офіційному сайті Бутмана бостонський концерт ще є, а на сайті клубу його вже немає.

Бутман – громадянин Росії і США. Поїздки американських громадян на територію анексованого Росією Криму є порушенням режиму санкцій, накладених на Москву за агресію щодо України і анексію українського півострова.

У своєму листі група Arts Against Aggression заявила, що джаз, який близько століття є символом миру і свободи, не має використовуватися для відбілювання репресивного режиму, виправдання анексій і воєн.

Наприкінці січня та в першій половині лютого у Бутмана заплановані концерти в клубах кількох американських міст, у тому числі Нью-Йорка, Балтимора і Маямі. Активісти Arts Against Aggression ведуть переговори з власниками закладів, щоб не допустити виступів музиканта.