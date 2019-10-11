Україна та Туреччина домовляються про спільне літакобудування

16:30 27.12.2019   Украина

Україна готова до співпраці з Туреччиною у сфері авіабудування, зокрема у виробництві військово-транспортного літака Ан-188. 

Переговори щодо цього питання тривають. Про це в інтерв’ю турецькому виданню Milliyet – Ukrayna ortak uçak üretmek istiyor, сказав Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга? gередає Національний Промисловий Портал з посиланням на ВНУ.

“Ми хочемо почати спільне з Туреччиною виробництво літаків, зокрема Ан-188 ДП «Антонов». Два роки тому ми продемонстрували на виставці один із найбільших вантажних літаків у світі – Ан-124 «Руслан». Також, може викликати велике здивування у глядачів участь в авіашоу у Туреччині найбільшого вантажного літака Ан-224 «Мрія». Переговори з цього питання тривають”, – сказав дипломат.

За його словами, Україна також вивчає досягнення турецької оборонної промисловості у виробництві систем авіоніки та розглядає можливість заміни російських систем на літаках «Антонов» турецькими аналогами.

“Ми високо оцінюємо систему авіоніки ASELSAN. У цьому проєкті досвід Туреччини в області авіоніки привертає увагу України”, – наголосив очільник українського диппредставництва.

Він також підкреслив, що співпраця України та Туреччини в оборонній сфері вже досягла стратегічного рівня, а спільні проєкти з виробництва літаків відкриють широкі перспективи на світовому ринку.

Як відомо, у травні цього року під час міжнародної виставки IDEF‘19 у Стамбулі, державне підприємство “Спецтехноекспорт” підписало серію контрактів з турецькою компанією Aselsan про постачання товарів військового призначення для потреб ЗСУ та інших силових підрозділів.

Варто нагадати, що минулого року, під час міжнародного аерокосмічного салону Eurasia-2018, керівництво ДК “Укроборонпром” заявило, що Україна та Туреччина переходять до практичної реалізації спільного проєкту зі створення військово-транспортного літака Ан-188.



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