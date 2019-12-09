Боевые корабли Балтийского флота прибыли в Иран

16:15 27.12.2019   Россия

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" зашел в иранский порт Чахбехар для участия в российско-иранско-китайских маневрах. 

Об этом сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов, пишет РИА Новости.

"Отряд боевых кораблей Балтийского флота стал на якорную стоянку на внутреннем рейде порта Чахбехар Исламской республики Иран. Корабли и суда отряда прибыли в Иран для участия в российско-иранско-китайских маневрах. Сегодня же официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции, которая состоится на берегу", ‒ сказал Мартов, слова которого приводит издание.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе, следует из заявления ВМС армии Ирана.

Учения пройдут на площади в 17 тысяч квадратных километров: от порта Чабахар и до северной части Индийского океана.

Иран проводит учения сна таком уровне впервіе с 1979 года.

Учения носят название "Пояс морской безопасности", целью которых является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности, пишет издание.

Учения продлятся четыре дня: 27-30 декабря. Маневры пройдут "на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива – Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там".

США намеренs следить за учениями России, КНР и Ирана, пишет РИА.



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