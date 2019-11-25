Вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну на Босфорі / Фото, відео
|13:30 27.12.2019
|Турция
У Стамбулі сталася корабельна аварія: вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну в Босфорській протоці.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на берегові служби.
"В Босфорській протоці сталася корабельна аварія. Неподалік фортеці Румеліхісар вантажний корабель зійшов з маршруту та врізався у набережну", - повідомляють берегові служби.
Суховантажне судно "Songa İridium" йшло через Босфор під ліберійським прапором за маршрутом з Одеси.
Наразі інформації про жертви чи ступінь пошкодження корабля, корпус якого має довжину 191 м, немає. Встановлюються деталі інциденту, рівень екологічної загрози та стан судна.
Фото: hurriyet.com.tr
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