Розширені санкції Росії проти українських товарів торкнуться 1,3% поточного експорту українських товарів за січень-вересень 2019 року і близько 0,4% поточного імпорту російських товарів в Україну за вказаний період.

Про це розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, пише ZN,UA.

Наголошується, що в грошовому еквіваленті експорт українських товарів у грошовому еквіваленті становить $ 31,2 мільйона, і $ 21,4 мільйона поточного імпорту РФ.

Найбільші обмеження щодо заборони на імпорт в Україну стосуються наступних позицій: котли для центрального опалення - $ 8,7 млн, частини помп – $ 3,6 млн, радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом – $ 2,8 млн.

Джерело агентства зазначило, що значна частина товарів, що потрапили під санкції, є промисловими товарами медичного призначення: вироби з пластмас - $ 6,5 млн, труби, трубки, шланги - $ 4,5 млн, гігієнічні або фармацевтичні вироби з вулканізованої гуми - $ 1,4 млн, інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої, – $ 3,7 млн.

При цьому заборона на ввезення в Україну російської паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) в грошовому еквіваленті оцінюється в $ 21,4 млн. Згідно з даними Держстату, за дев'ять місяців 2019 року, обсяг РФ в загальному імпорті цієї товарної позиції становить 52,6%.

У січні-вересні 2019 року експорт крохмалю в РФ не відбувався.

"При цьому спостерігається тенденція зростання використання тарифних квот ЄС на крохмаль об'ємом 10 тис. тонн порівняно з 2016 роком. Протягом 2017-2019 років квота використовується майже в повному обсязі", – вказало джерело.

Раніше повідомлялося, що Росія розширила санкції проти України. У список персональних санкцій додали 9 осіб і виключили двох українців. Крім того, російський Кабінет міністрів розширив асортимент заборонених до ввезення на територію РФ товарів з України.