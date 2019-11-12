Розширені санкції Росії проти України торкнуться 1,3% українського експорту та 0,4% російського імпорту

15:45 27.12.2019   Украина

Розширені санкції Росії проти українських товарів торкнуться 1,3% поточного експорту українських товарів за січень-вересень 2019 року і близько 0,4% поточного імпорту російських товарів в Україну за вказаний період.

Про це розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, пише ZN,UA.

Наголошується, що в грошовому еквіваленті експорт українських товарів у грошовому еквіваленті становить $ 31,2 мільйона, і $ 21,4 мільйона поточного імпорту РФ.

Найбільші обмеження щодо заборони на імпорт в Україну стосуються наступних позицій: котли для центрального опалення - $ 8,7 млн, частини помп – $ 3,6 млн, радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом – $ 2,8 млн.

Джерело агентства зазначило, що значна частина товарів, що потрапили під санкції, є промисловими товарами медичного призначення: вироби з пластмас - $ 6,5 млн, труби, трубки, шланги - $ 4,5 млн, гігієнічні або фармацевтичні вироби з вулканізованої гуми - $ 1,4 млн, інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої, – $ 3,7 млн.

При цьому заборона на ввезення в Україну російської паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) в грошовому еквіваленті оцінюється в $ 21,4 млн. Згідно з даними Держстату, за дев'ять місяців 2019 року, обсяг РФ в загальному імпорті цієї товарної позиції становить 52,6%.

У січні-вересні 2019 року експорт крохмалю в РФ не відбувався.

"При цьому спостерігається тенденція зростання використання тарифних квот ЄС на крохмаль об'ємом 10 тис. тонн порівняно з 2016 роком. Протягом 2017-2019 років квота використовується майже в повному обсязі", – вказало джерело.

Раніше повідомлялося, що Росія розширила санкції проти України. У список персональних санкцій додали 9 осіб і виключили двох українців. Крім того, російський Кабінет міністрів розширив асортимент заборонених до ввезення на територію РФ товарів з України.



Ще на цю тему:

10:15 24.12.2019
Росія готова обговорювати скасування санкцій проти України і назвала умову
15:50 17.12.2019
Россия расширила санкции против Украины
09:15 04.12.2019
Переговори в нормандському форматі не повинні призвести до поступок, - Пристайко
09:01 28.11.2019
Україна запровадила санкції щодо РФ: подробиці
13:30 18.11.2019
Пристайко: Розвал Росії створить ще більше проблем для України
12:30 14.11.2019
Пристайко: прямо зараз Росія винна Україні мільярди євро
11:45 14.11.2019
Туск залишив жорстке послання Макрону щодо України та Західних Балкан
09:45 12.11.2019
У випадку скасування санкцій проти РФ Україні мають виплатити компенсацію, - Кулеба
08:08 12.11.2019
Україна готова до скасування санкцій проти Росії, - Кулеба
08:30 04.11.2019
Нафтогаз направив у Стокгольмський арбітраж нові позовні вимоги
08:30 31.10.2019
Путін запропонував обнулити взаємні претензії Росії і України по газу
10:45 23.10.2019
МЗС РФ: Україна не пропонувала обговорити відновлення авіасполучення між країнами
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.12.2019
Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 27.12.2019
В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта
09:00 27.12.2019
В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
17:00 27.12.2019
ЮВО: В Северной Осетии проведены боевые стрельбы взводов
16:15 27.12.2019
Боевые корабли Балтийского флота прибыли в Иран
15:15 27.12.2019
ЮВО: Связисты 58-й общевойсковой армии провели тактико-специальное учение
15:00 27.12.2019
В России опять авария с самолетом Sukhoi Superjet
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
13:30 27.12.2019
Вантажне судно, що йшло з Одеси, врізалося в набережну на Босфорі / Фото, відео
12:45 27.12.2019
Меркель планує візит до Туреччини для збереження міграційного пакту - ЗМІ
10:45 27.12.2019
Президент Туреччини заявив про плани ввести війська у Лівію
17:40 26.12.2019
Сирия начала совместную с Россией геологоразведку в Средиземноморье
Всі новини країни
Украина Украина
17:15 27.12.2019
Американский самолет-разведчик несколько часов летал вдоль берегов Крыма
16:45 27.12.2019
Концерт російського джазмена Бутмана, який підтримав анексію Криму, скасували в Бостоні
16:30 27.12.2019
Україна та Туреччина домовляються про спільне літакобудування
16:00 27.12.2019
США продовжують потужно підтримувати Україну – Тейлор
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд