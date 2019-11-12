Розширені санкції Росії проти України торкнуться 1,3% українського експорту та 0,4% російського імпорту
|15:45 27.12.2019
|Украина
Розширені санкції Росії проти українських товарів торкнуться 1,3% поточного експорту українських товарів за січень-вересень 2019 року і близько 0,4% поточного імпорту російських товарів в Україну за вказаний період.
Про це розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, пише ZN,UA.
Наголошується, що в грошовому еквіваленті експорт українських товарів у грошовому еквіваленті становить $ 31,2 мільйона, і $ 21,4 мільйона поточного імпорту РФ.
Найбільші обмеження щодо заборони на імпорт в Україну стосуються наступних позицій: котли для центрального опалення - $ 8,7 млн, частини помп – $ 3,6 млн, радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом – $ 2,8 млн.
Джерело агентства зазначило, що значна частина товарів, що потрапили під санкції, є промисловими товарами медичного призначення: вироби з пластмас - $ 6,5 млн, труби, трубки, шланги - $ 4,5 млн, гігієнічні або фармацевтичні вироби з вулканізованої гуми - $ 1,4 млн, інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої, – $ 3,7 млн.
При цьому заборона на ввезення в Україну російської паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) в грошовому еквіваленті оцінюється в $ 21,4 млн. Згідно з даними Держстату, за дев'ять місяців 2019 року, обсяг РФ в загальному імпорті цієї товарної позиції становить 52,6%.
У січні-вересні 2019 року експорт крохмалю в РФ не відбувався.
"При цьому спостерігається тенденція зростання використання тарифних квот ЄС на крохмаль об'ємом 10 тис. тонн порівняно з 2016 роком. Протягом 2017-2019 років квота використовується майже в повному обсязі", – вказало джерело.
Раніше повідомлялося, що Росія розширила санкції проти України. У список персональних санкцій додали 9 осіб і виключили двох українців. Крім того, російський Кабінет міністрів розширив асортимент заборонених до ввезення на територію РФ товарів з України.
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