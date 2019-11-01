Феодосийский завод "Море" закупает оборудование для энергоустановки водолазного катамарана / Фото
|15:30 27.12.2019
|Крым
Феодосийский судостроительный завод "Море", захваченный Россией после аннексии Крыма, закупает оборудование для энергоустановки строящегося морского водолазного судна.
26 декабря судоверфь опубликовала материалы двух закупок у единственного поставщика. По первой процедуре ценой 495 тыс. долларов предприятие получит два судовых двигателя. В рамках второй закупки ценой 403 тыс. долларов предполагается поставка трёх судовых дизель-генераторов и одного судового аварийного дизель-генератора, пишет sudostroenie.info.
Согласно данным ЕИС в сфере закупок, поставляемое оборудование предназначено для морского водолазного судна проекта SDS18, контракт на строительство которого был заключен в июне 2019 года.
Напомним, головное морское водолазное судно-катамаран проекта SDS18 "Игорь Ильин" было построено на Окской судоверфи по проекту "Морского Инженерного Бюро". В октябре 2017 года судно "Игорь Ильин" было передано Морспасслужбе.
Морское водолазное судно-катамаран проекта SDS18 – справка
Длина – 45 м
Ширина – 13,5 м
Высота борта – 4,2 м
Осадка КВЛ – 2 м
Автономность – 25 сут.
Мощность ГД – 2 x 634 кВт
Скорость – 11,5 уз
Экипаж / мест / спецперсонал – 7 / 12 / 18 человек.
Фото: Морспасслужба
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