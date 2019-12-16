ЮВО: Связисты 58-й общевойсковой армии провели тактико-специальное учение
|15:15 27.12.2019
|Россия
С военнослужащими соединения связи 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, проведено тактико-специальное учение.
В течение недели специалисты связи в полевых условиях выполняли задачи по развертыванию полевых подвижных пунктов управления и обеспечению устойчивой и непрерывной связи во всех видах условных боевых действий при различных погодных условиях, пишет пресс-служба Минобороны России.
Все задачи военнослужащие решали на новейшей специальной технике – современных комплексах «Редут-2УС», радиостанциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, антенных модулях Р-431АМ, портативных станциях спутниковой связи «Белозер».
Специальное учение проводилось по модульной системе как в дневное, так и в темное время суток, по итогам которых каждый военнослужащий прошел выходной контроль.
На учение было привлечено около 300 связистов, более 50 единиц вооружения и специальной техники связи.
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