В России опять авария с самолетом Sukhoi Superjet
|15:00 27.12.2019
|Россия
В аэропорту “Шереметьево” самолет Sukhoi Superjet 100 перед взлетом выкатился за пределы рулежки и попал передней стойкой шасси на грунт.
Об этом рассказал информированный источник “Интерфакса”, пишет ghall.com.
На борту, по его данным, было 69 пассажиров. Никто не пострадал.
“Пассажирам будет предоставлен другой самолет, и они в ближайшее время смогут вылететь к месту назначения”, – сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел с самолетом, который должен был вылететь в Самару.
“Аэрофлот” подтвердил, что самолет авиакомпании выкатился в “Шереметьево” с рулежной дорожки на грунт. Никто не пострадал, самолет не поврежден. Тип воздушного судна в пресс-службе перевозчика не назвали. Пассажиров высадили через заднюю дверь штатным способом, добавил представитель авиакомпании.
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