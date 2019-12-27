В аэропорту “Шереметьево” самолет Sukhoi Superjet 100 перед взлетом выкатился за пределы рулежки и попал передней стойкой шасси на грунт.

Об этом рассказал информированный источник “Интерфакса”, пишет ghall.com.

На борту, по его данным, было 69 пассажиров. Никто не пострадал.

“Пассажирам будет предоставлен другой самолет, и они в ближайшее время смогут вылететь к месту назначения”, – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел с самолетом, который должен был вылететь в Самару.

“Аэрофлот” подтвердил, что самолет авиакомпании выкатился в “Шереметьево” с рулежной дорожки на грунт. Никто не пострадал, самолет не поврежден. Тип воздушного судна в пресс-службе перевозчика не назвали. Пассажиров высадили через заднюю дверь штатным способом, добавил представитель авиакомпании.