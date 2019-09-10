Задолженность по зарплате на предприятиях Крыма к концу года снизилась до 21,7 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.

«По данным Крымстата по сравнению с 1 октября 2019 года задолженность уменьшилась на 1,9 млн рублей или на 8%, количество работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, уменьшилось на 42 человека, при этом количество предприятий-должников увеличилось на две единицы. На 1 декабря 2019 года задолженность по выплате заработной платы на 15 предприятиях Крыма составила 21,7 млн рублей перед 488 работниками», – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы на 17 предприятиях Крыма составила 23,6 млн рублей перед 530 работниками.

Ранее сообщалось, размер средней заработной платы в Республике Крым за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций Республики Крым в январе-мае 2019 года составила 30,5 тысяч рублей.

По данным Центра занятости населения, количество безработных в первом полугодии 2019 года сократилось на 13,2%. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы.