Задолженность по зарплате на предприятиях Крыма снизилась на 8%
|14:45 27.12.2019
|Крым
Задолженность по зарплате на предприятиях Крыма к концу года снизилась до 21,7 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты оккупированного Крыма, пишет Крыминформ.
«По данным Крымстата по сравнению с 1 октября 2019 года задолженность уменьшилась на 1,9 млн рублей или на 8%, количество работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, уменьшилось на 42 человека, при этом количество предприятий-должников увеличилось на две единицы. На 1 декабря 2019 года задолженность по выплате заработной платы на 15 предприятиях Крыма составила 21,7 млн рублей перед 488 работниками», – говорится в сообщении.
По состоянию на 1 ноября задолженность по выплате заработной платы на 17 предприятиях Крыма составила 23,6 млн рублей перед 530 работниками.
Ранее сообщалось, размер средней заработной платы в Республике Крым за первое полугодие 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций Республики Крым в январе-мае 2019 года составила 30,5 тысяч рублей.
По данным Центра занятости населения, количество безработных в первом полугодии 2019 года сократилось на 13,2%. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от численности рабочей силы.
Ще на цю тему:
Оккупанты посчитали "среднедушевой доход" в Севастополе
В Севастопольском морском порту опять накопились долги по зарплате
Крым возглавил рейтинг по недоступности домов для местных жителей
Содержать детей практически не на что: оккупированные крымские города оказались в хвосте рейтинга по уровню зарплат
Госпредприятие «Севморпорт» погасило долги по зарплате
Крымским учителям с 1 сентября начнут платить "по-новому"
В оккупированном Крыму исчез средний класс: результаты исследования
Три крымских морских предприятия заплатят штрафы из-за невыполнения судебных решений
Оккупанты оценили уровень благосостояние населения в Крыму: полуостров в «хвосте» рейтинга