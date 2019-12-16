Мати фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» розповіла, що їх помістили в спецблок і карцер
|14:30 27.12.2019
|Крым
Мати фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Діляра Абдуллаєва повідомила, що її синам, Узеира і Теймуру, посилили умови утримання.
Про це вона написала в facebook, пише Крим.Реалії.
«Моїм синам посилили умови утримання. Узеир в одиночній камері в спецблоці на самому останньому поверсі, на четвертому, а Теймура прямо з автозаку помістили у підвал в карцер. Крім нестерпних, нелюдських умов знущальне ставлення, з погрозами, що тепер ви побачите – це вам не ростовськийСІЗО!» – написала Абдуллаєва.
За її словами, після рішення Верховного Суду Росії до її синів «стали ставитися по жорсткості осудної статті, як до терористів, що вчинили терор».
"Що ж робити? Як зупинити ці тортури над нашими невинними дітьми? Одне знаю точно, що мовчати не можна. Ми не маємо права мовчати, поки наші діти в тюрмі!» – написала мати засуджених.
З чим пов'язано посилення умов утримання фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» невідомо. Коментарів ФСВП Росії з цього приводу немає.
Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув'язнення для кримчан зменшилися на шість місяців.
У червні 2019 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив фігурантів цієї справи Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва – до 13 років, Рустема Ісмаїлова – до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цим вироком і закликало посилити санкційний тиск на Росію.
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