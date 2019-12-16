Мати фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Діляра Абдуллаєва повідомила, що її синам, Узеира і Теймуру, посилили умови утримання.

Про це вона написала в facebook, пише Крим.Реалії.

«Моїм синам посилили умови утримання. Узеир в одиночній камері в спецблоці на самому останньому поверсі, на четвертому, а Теймура прямо з автозаку помістили у підвал в карцер. Крім нестерпних, нелюдських умов знущальне ставлення, з погрозами, що тепер ви побачите – це вам не ростовськийСІЗО!» – написала Абдуллаєва.

За її словами, після рішення Верховного Суду Росії до її синів «стали ставитися по жорсткості осудної статті, як до терористів, що вчинили терор».

"Що ж робити? Як зупинити ці тортури над нашими невинними дітьми? Одне знаю точно, що мовчати не можна. Ми не маємо права мовчати, поки наші діти в тюрмі!» – написала мати засуджених.

З чим пов'язано посилення умов утримання фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» невідомо. Коментарів ФСВП Росії з цього приводу немає.

Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув'язнення для кримчан зменшилися на шість місяців.

У червні 2019 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив фігурантів цієї справи Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва – до 13 років, Рустема Ісмаїлова – до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цим вироком і закликало посилити санкційний тиск на Росію.