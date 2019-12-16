«Серйозні американські» компанії вивчають купівлю «Мотор Січі» – Тейлор

14:15 27.12.2019   Украина

Тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор заявив, що «серйозні американські» компанії вивчають можливість купівлі української аерокосмічної компанії «Мотор Січ».

«Є деякі серйозні американські й інші компанії, зацікавлені в «Мотор Січі». Вони проводять юридичну перевірку, дивляться фінансові звіти, відвідують завод, розмовляють із власниками. Вони роблять серйозний аналіз», – сказав 26 грудня під час розмови з низкою українських ЗМІ Вільям Тейлор, який 2 січня має залишити посаду, передає KyivPost.

Назв цих компаній Тейлор не навів, пише Радіо СВобода.

США, які надали Україні понад 1,5 мільярда доларів військової допомоги за останні п’ять років, хочуть не дати Китаю купити українську компанію.

Посилена співпраця запорізького підприємства з китайцями триває вже кілька років, а перспектива купівлі китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. контрольного пакету акцій «Мотор Січі» викликала занепокоєння у США: Пекін завдяки цьому отримав би доступ до унікальних технологій, важливих для його військових програм.

Минулого місяця американський щоденник The Wall Street Journal, посилаючись на «посадовців, ознайомлених зі справою», повідомив, що Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю української аерокосмічної компанії «Мотор Січ».

Один із таких неназваних посадовців США повідомив, що адміністрація Дональда Трампа звернулася до Еріка Прінса і ще принаймні до одного потенційного покупця з приватного сектору з приводу «Мотор Січі».

Видання, цитуючи одного з посадовців США, писало, що адміністрація Трампа також обговорювала купівлю «Мотор Січі» з Максом Поляковим, вихідцем із України, компанія якого Firefly Aerospace у штаті Техас розробляє і виробляє ракети-носії. Сам Поляков заявив виданню, що «наразі передчасно говорити про купівлю акцій «Мотор Січі».

У Службі безпеки України ще 2018 року повідомляли про підозру, що всупереч українському законодавству, «іноземці» здійснили опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій компанії «Мотор Січ» і оформили його на шість офшорних компаній і фізичну особу. Цією особою виявився керівник Beijing Skyrizon Aviation, китайський мільярдер Ван Цзін.

Попереднього, 2017 року за клопотанням СБУ суд узяв під арешт 41 відсоток акцій «Мотор Січі» – ще тоді з офіційних документів випливало, що згаданий громадянин Китаю володів цією часткою акцій української компанії через підконтрольні йому структури.

У Китаї, в місті Чунціні вже збудований завод для виробництва продукції за українськими технологіями «Мотор Січі», але він наразі не працює в очікуванні на завершення оборудки.

Коли ж нинішнього року вже прямо зайшла мова про можливий продаж китайцям «Мотор Січі», яка є приватною акціонерною компанією і державі не підконтрольна, до Києва вирушив тодішній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Публічно, зокрема в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, він висловлювався дипломатично, кажучи лише, що такий можливий продаж є «важливим як для України, так і для США, Європи, Японії, Австралії, Канади та інших країн». На його думку, такою можливою угодою мала б зацікавитися сама українська влада.



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