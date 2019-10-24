Армения получила российские истребители Су-30СМ
|14:00 27.12.2019
|Армения
Приобретенные у России многоцелевые Су-30СМ находятся в Армении.
Глава армянского правительства Никол Пашинян в пятницу, 27 декабря, на аэродроме "Эребуни" под Ереваном наблюдает за демонстрационным полетом истребителей, пишет Интерфакс.
"Наше главное приобретение этого года", - заявил премьер-министр в эфире прямой трансляции в фейсбуке. "Самолеты созданы в 2019 году по заказу Армении", - отметил Пашинян.
Ранее сообщалось, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов. Глава Минобороны Армении Давид Тоноян сообщал, что Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с российской стороной в декабре 2019 года или январе 2020 года.
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