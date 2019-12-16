На украинском «Миротворце» появились данные о пассажирах первого поезда РФ в Крым
|13:45 27.12.2019
|Крым
На украинском ресурсе «Миротворец» начали публиковать персональные данные о пассажирах первого российского поезда, пришедшего в Крым после открытия железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив.
Об этом сообщил ForPost, со ссылкой на российские СМИ.
Напомним, ночью 25 декабря первый пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Севастополь» проехал по Крымскому мосту и утром прибыл в город-герой. В ответ на это Украина возбудила уголовное дело о незаконном перемещении лиц через государственную границу Украины.
«Скандальный украинский портал "Миротворец" добавил в чёрный список пассажиров поезда, который курсирует между континентальной частью России и Крымским полуостровом. В частности, на портале появилось упоминание о журналистке "Российской газеты" Марии Голубковой, видеоблогере Алёне Бардовской и многих других», – пишет издание.
Попавших на «Миротворец» пассажиров обвиняют в «нарушении госграницы Украины», участии в пропагандистских мероприятиях против Украины и легализации оккупации Крыма.
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