У США продовжують потужно підтримувати Україну, зокрема в контексті протистояння Росії.

Всі висловлювання американського уряду у результаті консолідуються в досить послідовну картину підтримки, заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю головній редакторці "Дзеркала тижня. Україна" Юлії Мостовій.

"Думаю, ви погодитеся, що і в Конгресі, і в Адміністрації продовжується те, що склалося протягом останніх двох десятиліть, — потужна двопартійна підтримка України. Ця політика була вельми послідовною і стабільною у цілої низки адміністрацій. Зокрема тих, в яких служив я, які спостерігали ви. Я не думаю, що слід говорити окремо про deep state. Просто є сукупність американських державних міністерств, агентств, організацій, департаментів, які сформулювали українську лінію США, політику, яка залишається досить стабільною. Думаю, це було добре видно із свідчень у Конгресі, які давали протягом двох місяців досить багато людей", - сказав Тейлор у відповідь на питання, як Україні розуміти, від кого і чого чекати, коли політична Америка розсипалася на президента, Конгрес і deep state.

За його словами, підтримку України видно з дій Держдепартаменту, міноборони, також з Офісу менеджменту та бюджету, Ради національної безпеки, відображена вона й у документах.

"... є Стратегія національної безпеки США, у якій досить чітко прописано, що на сьогодні у США є два основних противники: Росія і Китай. Ці підходи також підтверджуються тими бюджетами, які затверджуються Конгресом і підписуються президентом. Президент вже підписав акт з національної оборони, який збільшує допомогу українській безпеці до 300 мільйонів у 2020 році. У цей же закон вписано санкції проти "Північного потоку-2"... Все це означає, що Україну все ще потужно продовжують підтримувати. Зокрема в контексті протистояння Росії. Коли ми говоримо "уряд США", нехай він виступає в багатьох іпостасях, але у результаті всі висловлювання консолідуються у досить послідовну картину. Не дозволяйте іншим голосам збити це сприйняття", - зазначив дипломат.

Тейлор також зауважив, що новий український посол у США Володимир Єльченко є високопрофесійною людиною і був дійсно добре прийнятий Вашингтоном.

"Це, по-моєму, цілком збігається з тим, що я сказав раніше, — підтримкою урядом США України. Я можу сказати, що держсекретар [Майк] Помпео реально хоче приїхати в Україну. Приїхати саме в офіційній ролі, як символ діючої політики США щодо України, а саме її всебічної підтримки... Рішення відвідати Київ було б дуже важливим і потужним сигналом офіційної, об'єднаної, двопартійної, послідовної підтримки Вашингтоном України", - додав дипломат.

Зазначається, що Вільям Тейлор покидає свій пост у зв'язку із закінченням строку його призначення тимчасовим керівником дипмісії США в Києві.