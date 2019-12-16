Корабли ЧФ оккупантов провели учения по пополнению запасов в море
|13:15 27.12.2019
|Крым
Экипажи кораблей и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора провели учения по пополнению запасов в море.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.
«Экипажи кораблей и судов обеспечения Черноморского флота провели специальное учение по приему и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Черного моря. В мероприятии приняли участие различные типы кораблей, от фрегата до спасательного буксира. По замыслу учения отряд кораблей ЧФ при выполнении специальных задач подал заявку на пополнение запасов материальных средств и продовольствия прямо в море», – говорится в сообщении.
Отмечается, что подобная заявка формируется тогда, когда нет возможности прекратить выполнение задач и возвратиться в пункт базирования для пополнения запасов. В ходе тренировки экипаж «ВТН-73» отработал заправку кораблей в море на ходу различными видами материальных средств, а также передачу на борт кораблей пакетированных грузов.
Всего в тренировке приняли участие более десяти кораблей и судов обеспечения флота, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв».
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