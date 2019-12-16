Фрегат ЧФ вернулся в Севастополь из Средиземного моря
|13:00 27.12.2019
|Севастополь
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вернулся в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ страны-агрессора, пишет Крыминформ.
«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в главную базу флота – город-герой Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота России. Находясь в составе группировки ВМФ экипаж фрегата принял участие в ряде учений с Военно-морскими силами средиземноморских государств», –говорится в сообщении.
Во время пребывания в Средиземном море, «Адмирал Макаров» в сентябре принял участие в мероприятиях XVII общественного форума «Русская неделя на Ионических островах», в греческом порту Керкира на острове Корфу.
В ноябре экипаж корабля провел первые совместные учения с ВМС Алжира. Были отработаны совместные действия по обеспечению морской безопасности, с проведением тренировок по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотровых действий судов, подозреваемых в пиратской и незаконной экономической деятельности.
В декабре экипаж фрегата в составе корабельной группировки провел первое учение в Средиземном море с ВМС Сирийской Арабской Республики, в ходе которого были выполнены артиллерийские стрельбы и отработаны элементы совместного маневрирования кораблей.
В Севастополь фрегат отправился 23 декабря. В дальней морской зоне «Адмирала Макарова» сменил фрегат «Адмирал Эссен».
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