Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Туреччину наступного місяця, щоб закликати президента Реджепа Таїпа Ердогана дотримуватися договору про міграцію, підписаного з Європейським союзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

Меркель востаннє відвідувала Туреччину в жовтні 2018 року. Прес-секретар уряду Німеччини відмовилася підтвердити інформацію видання, зазначивши лише, що плани поїздки Меркель завжди оголошувалися в п'ятницю попереднього тижня.

Меркель і Ердоган востаннє зустрічалися в грудні в Лондоні, де обговорювали ситуацію в Сирії з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Ердоган минулого тижня попередив, що Туреччина, де вже знаходяться близько 3,7 мільйона сирійських біженців, не зможе впоратися з новою хвилею мігрантів, якщо сирійсько-російські спроби повернути захоплену повстанцями провінцію Ідліб приведуть до нової міграційної хвилі.

Число мігрантів знову почала зростати останнім часом після того як війська сирійського президента Башара Асада за підтримки російських військових почали наступ в Ідлібі, де проживає до 3 мільйонів осіб.

Відповідно до міграційної угоди 2015 року Туреччина приймає біженців, що прямують до Європи в обмін на фінансову підтримку.