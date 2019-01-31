В 2020 году закупки российского гоза в Грузии составят 6,6% от общего объема импорта

12:30 27.12.2019   Грузия

Власти Грузии в 2020 году намерены купить у России порядка 170 млн кубометров природного газа, что составит 6,6% от общего объема импортируемого газа. 

Об этом говорится в опубликованном в четверг приказе министра экономики и устойчивого развития Грузии «Об утверждении баланса природного газа на 2020 год», пишет ТАСС.

По прогнозам, в будущем году 92,7% газа Грузии поставит Азербайджан - это более 2,3 млрд кубометров, из них более 1,5 млрд кубометров Грузия получит от азербайджанской государственной компании «Сокар» и порядка 874 млн кубометров с месторождения Шах-Дениз.

Объемы местной добычи газа в 2020 году составят 17,9 млн кубометров, что в процентном соотношении равно 0,7%.

Что касается показателей потребления, то в будущем году 1 млрд кубометров придется на население, а 600 млн куб. м - на тепловые электростанции. Прогноз потребления в коммерческом секторе составит 911 млн кубометров, а потери газа, как ожидается, будут 35 млн кубометров.

По состоянию на текущую дату Грузия закупила у России 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта. Остальной газ - около 2,3 млрд кубометров, Грузии предоставил Азербайджан.

В апреле экс-министр экономики Георгий Кобулия заявил, что Грузия договорилась с «Газпромом» о закупке газа в малом количестве, однако тогда он не уточнил, о каком объеме газа идет речь. Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только деньгами.



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