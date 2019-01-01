Физические лица Республики Молдова с января по ноябрь 2019 года получили из-за рубежа денежных переводов на сумму около 1,1 млрд долларов.

Это на 4,8% ниже аналогичного показателя прошлого года, сообщил Национальный банк Молдовы, передает finanz.ru.

«В течение периода январь - ноябрь 2019 общий объем банковских переводов денежных средств из-за рубежа в пользу физических лиц Республики Молдова составил 1 млрд 114,79 млн долларов США, на 4,8% ниже по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным Нацбанка республики, в ноябре жители Молдовы получили 101,4 млн долларов. Большинство переводов поступили из стран Евросоюза - 50,3%. Из стран СНГ - 19,7%. Сумма трансфертов из России в ноябре составила 18,88 млн долларов или 18,6% от общего объема. Как уточняет регулятор, объем денежных переводов в рублях за первые 11 месяцев 2019 года сократился на 2,3%, составив 3,7% от общего числа. Больше всего переводов было осуществлено в евро - 58,4%. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 6,7%.