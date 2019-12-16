Україна стягнула перший штраф за порушення повітряного простору в Криму

12:00 27.12.2019   Крым

П’ять років Україна намагається притягнути до фінансової відповідальності іноземні авіакомпанії, повітряні судна яких порушують повітряний простір України в межах тимчасово окупованої Росією Автономної Республіки Крим. 

Оскільки на підставі норм міжнародного права Україна має гарантувати безпеку польотів у своєму повітряному просторі, в умовах війни з Росією це стало неможливим. Тож після анексії Крима, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту «Сімферополь» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова ще в березні 2014 року, пише АрміяІnform.

Відтоді кількість таких порушень перетнула позначку у 200 тисяч і за жодне з них ніхто так і не поніс фінансової відповідальності. І лише тепер маємо перший випадок погашення штрафу за заборону використання повітряного простору України.

На запит АрміяІnform у Державіаслужбі повідомили, що 8 серпня 2019 року повітряне судно казахського акціонерного товариства «Авіакомпанія Euro-Asia Air» виконало політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом. Після цього Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення в галузі цивільної авіації від 7 листопада 2019 року. На відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють близько ста зльотів-посадок у Криму і вперто не виплачують штрафи, казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тож Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень.

Варто зазначити, що суми штрафів за порушення повітряного простору в Криму лише цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній вже сягнули 13 мільярдів гривень! Тож у Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахською авіакомпанією стане прецедентною і призведе до початку процесу погашення штрафів і росіянами.



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