Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко та депутати міської ради відповіли президенту держави агресора Володимиру Путіну на закиди про те, що південь України і Причорномор'я зокрема — це “ісконно російскіє тєріторіі”.

Відповідь опубліковано на офіційном сайті міста Херсон.

«Багато хто каже, що не варто звертати уваги на його хвору геронтологічну фантазію, але я вважаю, що на такі заяви потрібно реагувати. Ми два десятиріччя закривали очі на те, що вони називали Крим російським, і дарма. Тому що збочинці тим і відрізняються від нормальних людей, що не тільки фантазують, а втілюють свої мрії в реальність. І їм все одно, що ці мрії обертаються кошмаром для всіх інших.

Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території — це болота під Москвою. Все інше — це території, якими московити заволоділи завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності. Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках. На кістках мільйонів людей, чиї життя не значили для московитів нічого. Це кістки і наших предків також. Життя людини, доля особистості і сьогодні в Росії дешевші за рубль. Саме тому, вони плекають ілюзію власної величі, поливаючи її кров'ю. Росія — це смерть. Неважливо куди вона приходить — в Сибір, на Урал, в Україну чи в Сирію. Росія — це завжди смерть, приниження, голод, сморід, невігластво і страждання. Про це має пам'ятати кожен українець, не тільки коли він йде голосувати. Про це кожен з нас має пам'ятати, коли дивиться російське телебачення, читає російську пресу, слухає російську попсу чи купує російські товари.

Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок. Південь України — етнічно, ментально географічно, культурно український. Завжди був українським і завжди буде. Буде українським тоді, коли Росії вже не буде. І про це теж мусимо пам'ятати, особливо в ці святі для християн дні, коли всі ми маємо згадати про те, що добро вічне. А зло приречене на поразку, яким би сильним і нахабним воно сьогодні не виглядало. Зло приречене. Росія — це зло. Прошу пам'ятати про це, і по мірі можливості долучатися до того, щоб це зло обернулося на пил і погані спогади якомога швидше», - зазначив Володимир Миколаєнко.

Його звернення підтримали 33 депутати.