Оккупанты бурят скважины и строят пруды для орошения сельхозугодий

11:45 27.12.2019   Крым

В Красногвардейском районе для сельскохозяйственных нужд АО «Крымская фруктовая компания» построила пруд-накопитель объемом полмиллиона кубометров для орошения нового яблоневого сада. 

Наполнение искусственного пруда планируется за счет новых 8 скважин. На данный момент качают воду из 2 скважин. Об этом сообщает Крыминформ.

По словам руководителя предприятия, строительство пруда-накопителя на 500 тысяч кубометров велось под посадку яблоневого сада. Общая площадь садов вокруг пруда-накопителя будет составлять   500 гектаров.

Представитель оккупационного режима, так называемый вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин отметил, что компания осуществляет свой проект за счет субсидий из бюджета — 98 млн рублей, что на 80% покрыло затраты. По его словам, Крым имеет «400-500 млн рублей для компенсации затрат на орошение». Чиновник подчеркнул, что в этом году план выполнен 100%, а на 2020 год запланировано 460 млн рублей.



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