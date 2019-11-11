Оккупанты бурят скважины и строят пруды для орошения сельхозугодий
|11:45 27.12.2019
|Крым
В Красногвардейском районе для сельскохозяйственных нужд АО «Крымская фруктовая компания» построила пруд-накопитель объемом полмиллиона кубометров для орошения нового яблоневого сада.
Наполнение искусственного пруда планируется за счет новых 8 скважин. На данный момент качают воду из 2 скважин. Об этом сообщает Крыминформ.
По словам руководителя предприятия, строительство пруда-накопителя на 500 тысяч кубометров велось под посадку яблоневого сада. Общая площадь садов вокруг пруда-накопителя будет составлять 500 гектаров.
Представитель оккупационного режима, так называемый вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин отметил, что компания осуществляет свой проект за счет субсидий из бюджета — 98 млн рублей, что на 80% покрыло затраты. По его словам, Крым имеет «400-500 млн рублей для компенсации затрат на орошение». Чиновник подчеркнул, что в этом году план выполнен 100%, а на 2020 год запланировано 460 млн рублей.
Ще на цю тему:
Недавние дожди не улучшили водную ситуацию в оккупированном Крыму
Оккупированный Севастополь переведут на почасовую подачу воды
Оккупанты бурят все новые скважины для подачи питьевой воды
Водохранилища Крыма мелеют: в разы сократился приток воды
Оккупированному Крыму хватит воды на 4 месяца
Оккупанты заявили о дефиците воды в крымских реках
Симферополь и несколько сел на двое суток останутся без воды