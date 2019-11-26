Кримський активіст, в’язень Кремля Євген Каракашев вже майже два роки не бачив рідних і близьких / Фото

10:15 27.12.2019   Крым

Кримський активіст Євген Каракашев вже майже два роки не бачив рідних і близьких. 

Він засуджений до 6 років позбавлення волі за нібито опубліковане їм в соцмережі відео і коментар в чаті і відбуває незаконне покарання в Кабардино-Балкарській республіці РФ.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на Кримську правозахисна група.

За словами матері, з раннього дитинства Євген захоплювався географією, приймав участь в роботі туристичного гуртка, ходив у походи в гори. Він дуже любить тварин, приносив додому і доглядав тих, хто потребував допомоги.

«Женя завжди турбувався про навколишню природу, збирав підписи проти забудови прибережної території Мойнакського озера. Він познайомився з севастопольськими активістами, вже разом вони активно протистояли будівництву в сел. Заозерне туристичного комплексу, який би перекрив жителям доступ до моря і знищив лиман», – розповіла мати активіста.

«Обшук в нашому будинку почалася рано вранці, ще не було 7 годин. Прийшло не менше 20 осіб, привезли з собою понятих, з місцевих нікого не залучали. З металошукачем обійшли двір і город, знайшли тільки іржаві цвяхи. Привели собаку, шукали наркотики по всьому будинку. Але у нас в будинку ніколи не було ніякої зброї, Женя ніколи не займався виготовленням вибухівки, не було ніяких компонентів для цього. Йому б в голову не прийшло подібне. Обшук тривав до 2 години дня, мене слідчий теж повіз із собою до Слідчого комітету. Я просиділа там до 8 години вечора, поки не привезли туди ж Женю. Де він був весь цей час, я не знаю», – згадує жінка.

Тільки перше судове засідання, за словами матері, було відкрите, всі інші – закриті.

«Ми, звичайно, приїжджали, але нас не пускали в будівлю. Хоча я приїжджала до кожного засідання, спочатку в Євпаторії, потім вже в Сімферополі. У серпні 2018, перед днем ​​народження сина, слідчий дозволив мені побачення з ним – 1 раз за більш ніж два года. Зараз, коли він знаходиться в колонії, можна відправляти тільки одну посилку раз на півроку, першу нашу посилку Євген вже отримав. Надсилає нам листи, пише дуже часто, через день. Відчуває себе нормально, нормалізувався тиск, не так болять суглоби, харчування краще, ніж в Сімферопольському СІЗО. Знаходиться в повній ізоляції, газет і телевізора немає, книг теж нема, знає тільки те, що я описую йому в листах», – розповіла мати євпаторійця.

1 лютого 2018 року представники Слідкому РФ затримали Каракашева. Кримчанинові закидають ст.282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) і ст.205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму). Підставою для порушення цієї справи послужив опублікований в соціальній мережі «Вконтакте» відеоролик «останнє інтерв’ю Приморських партизан», який визнаний рішенням російського суду екстремістським, також на сторінці були інші матеріали, які слідча експертиза визнала екстремістськими.
«Євпаторійський міський суд» 2 лютого 2018 року заарештував Каракашева на два місяці. «Верховний суд Криму» відхилив апеляцію захисту на арешт анархіста.
Раніше Каракашевим також «цікавилися» російські силовики. На початку 2017 року активіста викликали в «поліцію» і «прокуратуру» для «дачі пояснень з приводу його публікацій в Інтернеті». Активіст пов’язував інтерес до нього російських спецслужб зі спробою кримських анархістів в листопаді 2016 року провести пікет біля будівлі поліції в Євпаторії проти політичних репресій.


Євген Каракашев, фото: avtonom.org



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