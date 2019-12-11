Электрификация железной дороги Крыма займет до пяти лет - с током вышла неувязка
|09:15 27.12.2019
|Крым
Реализация проекта по электрификации Крымской железной дороги займет до пяти лет.
Дело в том, что по территории оккупированного Крыма поезда "ходят" на постоянном токе, в то время как на материковой части России железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.
Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил ТАСС руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец во время "мероприятий по встрече первого поезда Москва - Симферополь".
После Керченского моста железная дорога от города Керчь на самом востоке полуострова идет в северную часть оккупированного Крыма до Джанкоя, и, делая крюк, возвращается в южную часть полуострова - до Симферополя, потом идет до Севастополя - тупиковой станции. Мост через Керченский пролив и часть дороги до Джанкоя не электрифицированы, дорога от Джанкоя до Севастополя электрифицирована, но поезда ходят на постоянном токе, в то время как с другой стороны моста железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.
"[Для выполнения работ по электрификации] нужно сделать проектирование, после получить положительный отзыв Главгосэкспертизы, реализовать проекты в установленные сроки. Первый год предусматривается проектирование, дальше в течение трех-четырех лет строительство", - сказал Чепец.
Он уточнил, что сейчас рассматривается вариант провести работы в два этапа. На первом будет электрифицирован сам мост и участок Керчь - Джанкой, на втором - заменить оборудование на участке Джанкой - Севастополь. В результате по всей Крымской железной дороге поезда будут ходить, используя переменный ток. Чепец добавил, что предстоит заменить или построить заново линии электропередачи, подстанции, системы автоматики и другое.
Железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив было открыто 23 декабря. Круглогодично в Крым будут ходить поезда Санкт-Петербург - Севастополь и Москва - Симферополь, к лету ожидаются дополнительные рейсы из других городов.
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