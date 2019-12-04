Термінал ЄВТ у спеціалізованому морському порту «Ольвія» планує до жовтня 2020 року встановити другу суднонавантажувальну машину Neuero.

Про це повідомила прес-служба ТОВ «ЄВТ Грейн», пишуть Порти України.

«Це друга суднонавантажувальна машина від Neuero. Перша була встановлена в 2018 році. З боку компанії Neuero ми отримали повний супровід проекту, найнадійнішу з суднонавантажувальних машин на ринку і винятковий рівень сервісу. При проектуванні враховуються всі наші виробничі завдання і особливості терміналу. Додаткова машина збільшить швидкість завантаження в середньому на 17-20 тис. тонн на добу. За допомогою двох машин ми зможемо вантажити близько 35-40 тис. тонн на добу, а отже більш оперативно обробляти судна і збільшити наш вантажообіг», — розповів директор ТОВ «ЕВТ Грейн» Сергій Гунько.

Нова суднонавантажувальна машина буде ідентична першій за потужністю — орієнтовно 1 тис. тонн на годину. Головною особливістю машини буде максимально великий в Україні фронт робіт — 420 метрів. Вона зможе переміщуватися по рейкових шляхах існуючого причалу №4, а також нового причалу, будівництво якого заплановане на 2020 рік.

«Завдяки новій машині ми зможемо або паралельно завантажувати два судна, або обробляти судно на вже існуючому причалі відразу двома навантажувачами. Така можливість є не в усіх портових операторів у нашій країні. Клієнти, яким так важливо швидко відвантажити зерно на експорт, можуть скористатися цією опцією на нашому терміналі», — додав Гунько.

Контракт на постачання машини вже підписаний. Планується, що машина надійде на термінал у липні. В її установці, підключенні до електромереж і пусконалагоджувальних роботах братимуть участь шеф-монтажники компанії-виробника Neuero. Ці фахівці також проведуть навчання операторів та обслуговуючого персоналу.

Термінал ЄВТ намір збудувати другий причал у 2020 році. За спеціалізацією новий причал буде універсальним.

Морський термінал ЄВТ спеціалізується на перевалці зернових, бобових і олійних культур. Терміналом оперує ТОВ «ЄВТ Грейн». Термінал обробив перше судно у грудні 2018 року.

В управлінні перебувають операційна акваторія, підхідний канал, власний причал довжиною 280 метрів і глибиною 11,5 метра (причал №4 СМП «Ольвія»), складські споруди та технологічне обладнання. Потужності зберігання представлені критим складом ємністю 90 тис. тонн і чотирма силосами по 6,5 тис. тонн кожен. У вересні 2019 року введено в експлуатацію ще один склад підлогового зберігання на 90 тис. тонн. Існуючі потужності комплексу дозволяють щорічно перевалити до 2 млн тонн зерна.

Після збільшення ємностей зберігання і запуску додаткового перевалочного обладнання річна пропускна здатність терміналу складе 3 млн тонн із перспективою збільшення до 4 млн тонн.