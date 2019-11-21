«Аскет Шиппінг» планує відкрити третій термінал на Дніпрі

11:30 27.12.2019   Украина

ТОВ «Аскет Шиппінг» веде переговори про відкриття третього терміналу на річці Дніпро. 

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

«Попит на річкову логістику, безумовно, є, і ми бачимо тут великі перспективи розвитку річкової логістики на найближчі десять років. Зараз розглядаємо варіанти відкриття ще одного терміналу вище по Дніпру», — зазначила заступник директора «Аскет Шиппінг» із розвитку логістики на річці Дніпро Юлія Заботіна.

«У центральних регіонах традиційно високий валовий збір кукурудзи. Схема перевезення по Дніпру дозволить значно спростити шлях доставки вантажу з Центральної України на морські судна, минаючи вузькі ланки залізничної логістики та розвантаживши автомобільні дороги. За ціновою політикою, річка — хороша альтернатива автомобільному і залізничному транспорту. Ми забезпечуємо чітке планування підходів барж до судty Panamax, уникаючи простоїв і тимчасових втрат у клієнтів і фрахтувальників», — додала Заботіна.

Зараз компанія здійснює перевалку вантажів на річкових терміналах e Запоріжжі (з 2018 року) і Дніпрі (з 2019 року). З травня 2019 року на запорізькому терміналі діє критий склад потужністю одноразового зберігання близько 2 тис. nонн. До березня 2020 року компанія планує відкрити склад зернових вантажів на дніпровському терміналі.

З початку навігації 2019 року станом на початок грудня компанія здійснила перевалку на річкових терміналах у Дніпрі і Запоріжжі 140 тис тонн вантажів, завантажено 67 суден.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Компанія є портовим оператором Бердянського морського порту. Бердянська філія компанії в 2018 році скоротила вантажообіг порівняно з 2017 роком на 13,3% — до 704,2 тисяч тонн.



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