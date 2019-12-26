Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розглядає можливість введення військ до Лівії і має намір направити до парламенту відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

Ердоган заявив, що Туреччина надасть будь-яку підтримку адміністрації Тріполі, яка веде боротьбу з силами генерала Халіфа Хафтара.

Турецький президент звинуватив деякі європейські та арабські країни у підтримці "путчистського командувача Східною Лівією" і заявив, що Туреччину запрошено законною адміністрацією Лівії.

"Вони допомагають військовому злочинцю. Ми відповідаємо на запрошення легітимного уряду Лівії. У цьому різниця", - сказав він.

"Ми підписали меморандум про взаєморозуміння, і ми укладаємо Угоду про військову безпеку та співробітництво. Я сподіваюся, що ми ратифікуємо його в нашому парламенті 8 або 9 січня, і таким чином ми відповімо на запрошення Лівії", - додав він.

Раніше Ердоган заявив, що у Лівії незаконно перебувають 2 тисяч бійців російської ПВК Вагнера та 5 тисяч найманців з Судану, які підтримують Хафтара.