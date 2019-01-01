У Криму за 2,5 років нарахували 1200 викидів дельфінів на сушу
|10:30 27.12.2019
|Крым
В окупованому Криму за 2,5 роки моніторингу зафіксовано 1200 викидів дельфінів на сушу.
Такі дані у Facebook наводить ЦВПРМС "Безтурботне море", пише Укрінформ.
"У цьому році ми зареєстрували 468 випадків загибелі морських ссавців у Криму: 254 азовки, 95 афалінів, 55 білобочок і 64 дельфіни невстановленого (через розкладання) виду. 24 особини викинулися живими", - йдеться в повідомленні.
За даними організації, найпроблемніший севастопольський регіон (39%), на другому місці - Сакський район та м.Євпаторія (30%). Ознаки потрапляння в риболовні сіті були зафіксовані у 73% тварин з тих, чий стан давав змогу оцінити сліди. У решті випадків порізи від сіток і патологічні зміни було неможливо виявити через розкладання і відшаровування епідермісу та інших пошкоджень.
У Центрі вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців вважають, що на берег виносить тільки малу частину дельфінів, які потрапили в сіті.
"За даними лабораторії Брема (2011), щороку в Криму не менш як 2750 морських ссавців гинуть у знаряддях рибальства, що охоплюють усі цільові види, при цьому 98% смертей припадають на зяброві сітки", - зазначають у ЦВПРМС.
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