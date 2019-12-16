Полытв'язню Шабану Умерову в СІЗО Сімферополя не надають медичну допомогу / Фото
|10:00 27.12.2019
|Крым
Фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Шабану Умерову не надають всієї необхідної медичної допомоги в СІЗО-1 окупованого Сімферополя.
Про це повідомила "Кримська солідарність". Адвокат кримчанина Назім Шейхмамбетов заявив про те, що направить звернення для того, щоб його підзахисному надали медичну допомогу, пише ZN,UA.
"Сьогодні (26 грудня - ред.) мені вдалося відвідати у слідчому ізоляторі Сімферополя мого підзахисного Шабана Умерова. Основною метою моєї зустрічі було з'ясувати, чи надається йому допомогу після поданих мною заяв. Після нападу болю в серці, який був у нього. Зі слів Умерова, відразу через кілька днів, після того, як я подав заяву, його оглянув лікар. Поміряли тиск, зробили кардіограму. І лікар повідомив, що на його думку, "проблем з серцем у мого підзахисного немає", - розповів Шейхмамбетов.
Умеров повідомив адвоката про те, що у нього періодично виникають болі в серці, які вщухають тільки після того, як він вип'є передані йому ліки. Також у Шабана Умерова загострилися проблеми зі спиною. За словами політв'язня, у нього сколіоз.
"До затримання він цю проблему вирішував за допомогою масажів. Однак, після затримання у нього загострилися болі в спині. З його слів, він ще будучи в слідчому ізоляторі міста Ростова-на-Дону, звертався за цією допомогою до лікарів і вони надавали йому посильну допомогу і робили про це відповідні відмітки", - додав адвокат.
За словами Шейхмамбетова, його підзахиснийзвернувся до лікаря і в Сімферопольському СІЗО, але йому ніхто не надав медичну допомогу.
"Захист найближчим часом направить відповідне звернення щодо хвороби серця і сколіозу, для того, щоб в умовах слідчого ізолятора йому була надана відповідна допомога", - зазначив адвокат.
Шейхмамбетов також розповів, що Умеров схуд, виглядає втомленим. Незважаючи на це, політв'язень проявляє стійкість, і має намір доводити суду свою невинуватість.
"Він подякував своїм близьким. Подякував усім, хто допомагає і підтримує його і його сім'ю, й інших, хто сьогодні потрапив в таку складну ситуацію, як він", - підсумував адвокат.
На початку грудня Назім Шейхмамбетов повідомляв про те, що у Шабана Умерова критично погіршився стан здоров'я.
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