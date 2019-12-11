Міноборни уклало договір щодо поставки другої партії протитанкових комплексів Javelin

09:45 27.12.2019   Украина

Міністерство оборони України уклало контракт про постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомив заступник голови відомства Анатолій Петренко. За його словами, Міноборони також замовить аналогічні протитанкові комплекси українського виробництва, пише ZN,UA.

"Протягом IV кварталу за рахунок зосередження ресурсів, Міноборони України вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США. Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника", - процитували Петренка у пресслужбі Міноборони.

Він зазначив, що у 2019 році оборонне відомство реалізувало три контракти, два з яких з урядом США, ще один з Агенцією НАТО з підтримки і постачання.

"Це дозволяє нам використовувати всі ресурси, які існують на ринку озброєння — державні національні, недержавні національні, а також закордонні виробники і постачальники", - зазначив Петренко.

У той же час, в посольстві України в Сполучених Штатах зазначили, що це перший масштабний контракт міжурядових оборонних закупівель озброєнь між Українською державою та США.

"Для України це величезний крок вперед, якому передував відхід від старої системи, що забороняла Міноборони України напряму купувати озброєння та техніку в іноземних держав. Тепер ці зміни розширять наші можливості для зміцнення військово-технічного та оборонного потенціалу держави", - зазначили у посольстві.



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