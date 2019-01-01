Минобороны Болгарии получило предложения на поставку новых бронемашин

09:30 27.12.2019   Болгария

Минобороны Болгарии сообщило о получении четырех предложений от заинтересованных участников тендера на поставку 150 новых БМП для оснащения трех батальонных боевых групп в составе механизированной бригады.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, предложения представили все четыре участника, которым были направлены приглашения, включая ARTEC GmbH (совместное предприятие Rheinmetall - Krauss-Maffei Wegmann), Patria (Финляндия), NEXTER Group (Франция) и General Dynamics European Land System - MOWAG (Швейцария). Конверты были вскрыты в Министерстве обороны 18 декабря, пишет издание Центр анализа мировой торговли оружием.

Предполагается, что GDELS-Mowag предложила ББМ «Пиранья-5», Patria – ББМ AMV XP, ARTEC – ББМ «Боксер». Nexter ранее предлагала комбинацию VBCI-2 и «Титус», но пока неясно, является ли это окончательным предложением компании.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Болгарии 16 мая 2018 года одобрило приобретение 150 новых боевых бронированных машин для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады. Планы предусматривали поставку 90 БМП и 60 специальных и вспомогательных машин (120-мм самоходные минометы, машины управления, разведывательные и санитарные машины), дополнительного оборудования, а также обучение личного состава. Согласно требованиям, БМП с колесной формулой 8Ч8 должны быть вооружены 30-мм автоматической пушкой. Специальная техника может быть выполнена на платформе с колесной формулой 8х8, 6х6 или 4х4.

Бюджет программы поставки ББМ составил 1,464 млрд. левов с НДС (832 млн. долл.). 8 июня 2018 года инвестиционный проект «Приобретение боевой техники для оснащения батальонных боевых групп в составе механизированной бригады» был одобрен национальным собранием Болгарии. Срок реализации проекта составляет 12 лет.

Претенденты должны были представить предложения до 31 октября 2019 года, но позднее сроки подачи были дважды продлены.

Оценку предложений и выбор подрядчика для инвестиционного проекта «Приобретение боевой техники для оснащения батальонных боевых групп в составе механизированной бригады» проведет межведомственная рабочая группа, которая представит отчет министру обороны Болгарии Красимиру Каракачанову.

Реализуемая в рамках проекта модернизации Сухопутных войск программа поставки ББМ позволить вооружить СВ Болгарии современными бронемашинами, соответствующими требованиям к боевой эффективности, мобильности и безопасности, сравнимыми с аналогичными системами вооружений государств-членов НАТО.

Министр обороны Красимир Каракачанов 18 декабря заявил телеканалу VTK TV, что рассчитывает завершить оценку к февралю или марту 2020 года, после чего начнутся переговоры и сравнительные испытания. Контракт на закупку с победителем конкурса планируется подписать в конце 2020 года.



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