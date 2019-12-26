В Грузии арестованы счета оппозиционных телеканалов
|09:00 27.12.2019
|Грузия
Министерство финансов Грузии наложило арест на банковские счета телекомпаний «Кавкасия», «Пирвели» и «Рустави-2».
Они чаще других медиаресурсов критикуют правительство страны и правящую партию «Грузинская мечта», пишет ghall.com.
Минфин объясняет столь жёсткое решение текущей задолженностью телекомпаний перед бюджетом и нарушением ранее достигнутой договорённости о выплате этой задолженности в условиях реструктуризации основной суммы долга. В сумме он достигает несколько десятков миллионов евро.
Служба доходов министерства финансов обещает снять арест на счета сразу после покрытия текущей задолженности.
Менеджеры и журналистские коллективы медиа-ресурсов усмотрели в аресте операционных счетов попытку властей попытку цензуры в преддверии решающих парламентских выборов осенью следующего года.
Владелец «ТВ-Кавкасия» Нино Джангирашвили заявила, что арест счетов «означает остановку работы телевидения».
Сегодня у телекомпании «Кавкасия», состоялась акция протеста гражданских активистов и журналистов других оппозиционных телеканалов. Участники акции протеста назвали «избирательным правосудием» то, что счета крупнейшей проправительственной телекомпании «Имеди» не арестованы несмотря на огромную задолженность. Минфин объясняет это тем, что «ТВ-Имеди» исправно выплачивает долг.
Спикер грузинского парламента, Арчил Талаквадзе призвал журналистов не политизировать тему бюджетной задолженности. Лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, заявил, что власти Грузии «перешли красную линию в борьбе против институтов демократии».
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