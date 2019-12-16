Двое военных в Крыму обжаловали взыскание с них 31 млн рублей за случайный пуск ракеты

08:45 27.12.2019   Крым

Двое военнослужащих воинской части в оккупированном Крыму обжаловали решение суда, взыскавшего с них по иску Минобороны 31 млн рублей за случайный пуск авиационной управляемой ракеты осенью 2017 года.

"Жалоба, которую подали представители военных на решение Крымского гарнизонного военного суда, поступила 24 декабря. Дата ее рассмотрения пока не назначена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного окружного военного суда (Ростов-на-Дону).

Апелляционная жалоба поступила в суд на текущей неделе.

Как сообщалось, Минобороны пыталось взыскать с военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова более 46,5 млн рублей.

Крымский гарнизонный военный суд в октябре 2019 года частично удовлетворил иск военного ведомства, постановил взыскать со Зверева 15 млн рублей в пользу Минобороны, с Чебанова - 16 млн рублей. Также они должны заплатить госпошлину по 60 тыс. рублей каждый в доход бюджета Симферополя.

По данным суда, старшие расчета Зверев и Чебанов, будучи ответственными за правильность подготовки к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД на автоматизированной аппаратуре "Ока", нарушили правила обращения с оружием. В ангаре произошел несанкционированный запуск двигателя ракеты и его перемещение внутри сооружения. Эта и еще одна аналогичная ракета, а также агрегаты аппаратуры контроля "Ока" уничтожены и подлежали списанию.

Издание сообщает, что это был не первый иск Минобороны к Звереву и Чебанову. Ранее военнослужащим вменялась часть 1 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности уничтожение военной техники либо иные тяжкие последствия).

Крымский гарнизонный военный суд, рассмотрев дело, летом текущего года приговорил Чебанова к наказанию в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием в доход государства 15% из его денежного довольствия, Зверева - к году ограничения по военной службе с удержанием 10% из его денежного довольствия.

Оба добровольно возместили по три тысячи рублей причиненного имущественного ущерба.

Суд, вынося приговор, учел положительные характеристики военнослужащих и наличие у Зверева малолетних детей.



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