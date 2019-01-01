Деятельность преступного сообщества мошенников пресечена в Краснодарском крае.

Под видом оказания медицинских услуг у граждан похищались десятки миллионов рублей, сообщила в четверг, 26 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет Интерфакс.

"В рамках предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), установлены и задержаны трое подозреваемых", - сказала Волк.

По данным следствия, злоумышленники приглашали граждан для прохождения бесплатной диагностики сосудов и предлагали консультацию врача-флеболога. В дальнейшем сотрудники центров, как правило, не имеющие медицинского образования, проводили пациентам диагностику на аппарате, который не был для этого предназначен.

Затем потерпевших убеждали в необходимости срочного специального лечения вен с помощью, например, матраса, повязки и подушки с наполнителем из микросфер.

"Введенные в заблуждение граждане, опасаясь за свою жизнь и здоровье, приобретали рекомендованные злоумышленниками комплекты изделий, оформляя кредитные договоры. Опрошен ряд сердечно-сосудистых хирургов (ангиохирурги, флебологи), которые заявили, что лечение такого заболевания, как варикоза указанными средствами невозможно", - отметила официальный представитель МВД России.

В результате противоправных действий троих задержанных более 200 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму порядка 18 млн рублей, отметила Волк. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по краю, в декабре 2018 года на территории Сочи и Краснодара была выявлена сеть псевдомедицинских центров. По предварительным данным, ущерб, причиненный более чем 2 тыс. граждан, превысил 50 млн рублей.