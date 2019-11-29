Очередные фантазии оккупационной администрации: Китайцы хотят запустить круиз в Крым

21:10 26.12.2019   Крым

В оккупированном Крыму активно ведутся переговоры с инвесторами, заинтересованными в участии строительства 17 яхтенных марин на полуострове. 

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил председатель комитета Госсовета оккупированного Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, пишет КИА

Черняк напомнил, что в рамках стратегии экономического развития Крыма планируется строительство 17 яхтенных марин, сообщив, что переговоры с инвесторами по этому вопросу оказались более чем продуктивным:и.

"Что касается инвесторов, последняя встреча с желающими состоялась недавно в Государственном Совете с представителями из Китая. (…) для бизнеса это абсолютно чистый лист, где не нужно ничего переделывать, перестраивать, ломать или реконструировать. Рассматривают они вопрос покупки круизного корабля, который бы курсировать вдоль Краснодарского края и Республики Крым, потому что одного Князя Владимира, скажем так, маловато будет. Компания не бедная, каждый год она из Китая отправляет от 4 до 5 млн туристов. В Крыму они видят большую перспективу, — заключил Черняк.



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