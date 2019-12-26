Посольство США засудило запуск російських поїздів до Криму
|21:01 26.12.2019
|Крым
Посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.
Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою дипломатична місія США виступила у четвер, 26 грудня.
"Ми приєднуємося до українських та інших європейських партнерів у засудженні запуску Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві посольства у Twitter.
В ЄС назвали відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.
23 грудня президент РФ Володимир Путін прибув до окупованого Криму і запустив рух мостом: залізницею через Керченський міст він відправився на рейковому автобусі з окупованої Керчі в Тамань.
25 грудня росЗМІ повідомили, що перший пасажирський потяг, який прямує з Санкт-Петербурга до Севастополя, прибув до Криму. Час у дорозі зайняв 43 години 25 хвилин.
Україна порушила справу за проїзд російського потяга "Кримським мостом".
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