Посольство США засудило запуск російських поїздів до Криму

21:01 26.12.2019   Крым

Посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою дипломатична місія США виступила у четвер, 26 грудня.

"Ми приєднуємося до українських та інших європейських партнерів у засудженні запуску Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у заяві посольства у Twitter.

В ЄС назвали відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

23 грудня президент РФ Володимир Путін прибув до окупованого Криму і запустив рух мостом: залізницею через Керченський міст він відправився на рейковому автобусі з окупованої Керчі в Тамань.

25 грудня росЗМІ повідомили, що перший пасажирський потяг, який прямує з Санкт-Петербурга до Севастополя, прибув до Криму. Час у дорозі зайняв 43 години 25 хвилин. 

Україна порушила справу за проїзд російського потяга "Кримським мостом".



Ще на цю тему:

09:01 20.12.2019
На КПВВ «Чонгар» завершили будівництво сервісної зони
20:15 19.12.2019
На адмінмежі з Кримом відкрили сервісну зону КПВВ "Каланчак"
20:40 16.12.2019
Прикордонники не пропустили в Україну ще одного журналіста російського НТВ
18:15 16.12.2019
"Укрзализныця" завершает обустройство пунктов пропуска на границе с оккупированным Крымом
14:30 13.12.2019
ФСБ РФ на границе с оккупированным Крымом задержало двух граждан Украины
18:00 11.12.2019
Російські прикордонники заявили про затримання громадянина України в окупованому Криму
13:15 04.12.2019
У листопаді зменшилася кількість громадян, які перетнули адмінмежу з Кримом
19:30 15.11.2019
Пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" начали работу / Фото
11:01 12.11.2019
Будівництво КПВВ на адмінмежі з Кримом завершується - міністр
11:45 07.11.2019
У жовтні адмінкордон з Кримом перетнули на 40% менше людей, ніж у вересні
21:20 05.11.2019
Через будівельні роботи КПВВ «Каланчак» з 7 по 15 листопада не буде пропускати громадян
20:40 01.11.2019
Прокуратура АРК порушила справу через арешт українця в окупованому Криму
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:21 26.12.2019
Порт Абхазии провел углубление фарватера для «Князя Владимир»
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
19:00 25.12.2019
У Грузії завершився курс планування багатонаціонального навчання «Rapid Triden»
17:00 25.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в южной Осетии перехватывали беспилотники условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 26.12.2019
Пенсионные накопления россиян перебросили в бюджет «Газпрома»
20:01 26.12.2019
В Москве суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС РФ
18:40 26.12.2019
ЮВО: Танкисты учились уничтожать бронетехнику противника на полигонах в Чечне
18:01 26.12.2019
ЮВО: На полигоне в Ставропольском крае мотострелки проводят боевые стрельбы в составе взводов
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
17:40 26.12.2019
Сирия начала совместную с Россией геологоразведку в Средиземноморье
14:40 26.12.2019
На сході Туреччини затонув човен з мігрантами
13:20 26.12.2019
США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье
12:20 26.12.2019
Канал «Стамбул» не связан с выходом ВМС США в Черное море
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 26.12.2019
Очередные фантазии оккупационной администрации: Китайцы хотят запустить круиз в Крым
21:01 26.12.2019
Посольство США засудило запуск російських поїздів до Криму
19:41 26.12.2019
Оккупанты посчитали "среднедушевой доход" в Севастополе
19:01 26.12.2019
Держстивідор «Южний» очікує вантажообіг 15,1 млн тонн у 2019 році
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд