Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
|20:40 26.12.2019
|Азербайджан
Азербайджанские инвестиции в экономику Турции превышают $17 млрд, их объем благодаря реализации новых проектов увеличится до $20 млрд.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 26 декабря, на встрече в Баку с министром торговли Турции Рухсар Пекджан, пише Minval.az.
«У нас прекрасные результаты в плане взаимных инвестиций. Азербайджан на сегодня инвестировал в турецкую экономику свыше $17 млрд, Турция вложила в экономику Азербайджана более $12 млрд. У компании SOCAR есть новые планы и проекты. После их реализации азербайджанские инвестиции в экономику Турции достигнут $20 млрд», — сказал Ильхам Алиев.
Президент отметил, что «только очень близкие страны могут вкладывать инвестиции в таких объемах».
Глава государства также подчеркнул, что в 2019 году одним из важных событий стало завершение строительства газопровода TANAP, через который азербайджанский газ будет поставляться в Европу.
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