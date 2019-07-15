Азербайджанские инвестиции в экономику Турции превышают $17 млрд, их объем благодаря реализации новых проектов увеличится до $20 млрд.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, 26 декабря, на встрече в Баку с министром торговли Турции Рухсар Пекджан, пише Minval.az.

«У нас прекрасные результаты в плане взаимных инвестиций. Азербайджан на сегодня инвестировал в турецкую экономику свыше $17 млрд, Турция вложила в экономику Азербайджана более $12 млрд. У компании SOCAR есть новые планы и проекты. После их реализации азербайджанские инвестиции в экономику Турции достигнут $20 млрд», — сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что «только очень близкие страны могут вкладывать инвестиции в таких объемах».

Глава государства также подчеркнул, что в 2019 году одним из важных событий стало завершение строительства газопровода TANAP, через который азербайджанский газ будет поставляться в Европу.