Покупателем пакета из 6,6% акций «Газпрома», который двумя траншами был продан на МосБирже в 2019 году, стал «консорциум инвесторов» с участием пенсионных фондов.

Об этом сообщил «Интерфаксу» Андрей Акимов - глава Газпромбанка, выступившего организатором сделок, пишет finanz.ru.

В июле «Газпром» продал через биржу 2,9% своего капитала за 2,2 млрд долларов, а в ноябре еще 3,59% акций на 3,3 млрд - остаток казначейского пакета (собственных акций, лежавших на балансе компании).

Для продажи была использована схема, позволяющая засекретить покупателя: книга заявок формировалась не банком-организатором, а МосБиржей, которая не раскрывает информацию о том, кто именно предъявил спрос и какую долю получил по факту.

Обе сделки прошли по формуле «все или ничего» - весь пакет каждый раз продавался по единой цене одному заранее известному участнику.

По данным Bloomberg, в июле в роли такого «стратегического инвестора» выступили структуры миллиардера Аркадия Ротенберга. В реальности в сделке были задействованы еще и деньги пенсионных фондов, уточнил Акимов. «Продали хорошо. «Газпром» счастлив. «Газпром» получил чудесные результаты. Все довольны», - заявил топ-менеджер.

Интерес к размещению, по словам Акимова, проявляли и западные инвесторы, но по факту акции ушли «в основном» в российские руки.

За два транша собственных акций «Газпром» получил 327 млрд рублей. Эти деньги понадобились компании на фоне резкого падения цен на газ в Европе, из-за которого выручка на самом рентабельном для компании рынке рухнула почти вдвое.

Если год назад газ удавалось продавать по 250 долларов за тысячу кубометров, то во втором квартале цена обвалилась до 207 долларов, а в в третьем - до 169,8 доллара. Настолько дешево торговать газом в ЕС «Газпрому» не приходилось с 2004 года - тогда средняя цена составляла 137,7 доллара, но уже в 2005-м поднялась выше 190 долларов вслед за нефтяными котировками.

В результате компания, обладающая крупнейшими в мире запасами газа и монопольным правом на его экспорт по трубопроводам, стала убыточной по денежным потокам. Во втором квартале «Газпром» потратил на капитальные стройки на 66 млрд рублей больше, чем получил от операционной деятельности.

В третьем квартале кассовый разрыв вырос в 2,5 раза - до 166 млрд рублей. Масла в огонь подлили рекордные в истории дивиденды, на которые «Газпром» потратил почти 250 млрд рублей.

Покрыть дыру в бюджете за счет внешнего долга «Газпрому» оказалось сложно: из-за исков «Нафтогаза» компании пришлось отменить намеченное на ноябрь размещение еврооблигаций в швейцарских франках. Возник риск, что все привлеченные деньги будут сразу же арестованы в рамках обеспечительных мер.

Топ-менеджмент холдинга продолжает излучать уверенность и в ходе телеконференции с инвесторами по итогам третьего квартала заявил, что ждет роста цен на газ до 200 долларов и выше в 2020-21 гг. Но в прогнозы «Газпрома» не верит даже российский Минфин: в бюджет 2020-22 гг он заложил 179-184 доллара за тысячу кубов.

Впрочем, и эти ожидания могут оказаться слишком оптимистичными, считают аналитики Goldman Sachs. Официальный прогноз Минэнерго США предполагает, что в 2020 году экспорт СПГ вырастет вдвое, Катар в ноябре объявил о планах в 1,5 раза увеличить мощности по сжижению.

В этих условиях газовый рынок продолжит захлебываться в избыточном предложении, а цены в Европе упаду еще на 22% - с 5,04 до 3,90 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), или 90 долларов за тысячу кубов, считает GS.