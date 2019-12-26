В Москве суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС РФ

20:01 26.12.2019   Россия

В Москве арестовали имущество замглавы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет ghall.com

Так, речь идет о нескольких земельных участках и другой недвижимости Арсланова. По данным агентства, он уже обжаловал решение суда. 

Собеседник издания отмечает, что генерал-полковник продолжает занимать свою должность, однако сейчас находится в отпуске и своих обязанностей на посту фактически не выполняет. 

По данным «Коммерсанта», военный проходит по делу о хищении 2,2 миллиардов рублей. 

Следствие считает, что он может быть причастен к махинациям компании «Воентелеком» при заключении контрактов Минобороны на поставки в войска цифрового телекоммуникационного оборудования, стоимость которого намеренно завышалась в два раза. 

В ходе расследования выяснилось, что компания отправляла в войска некачественную спецтехнику из Китая, на которой просто переклеивали этикетки. 

Фигурантом по этому делу также стал бывший руководитель первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин, который признал вину и дал показания против Арсланова. Сам он свою вину не признает.



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