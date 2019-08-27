Оккупанты посчитали "среднедушевой доход" в Севастополе
|19:41 26.12.2019
|Севастополь
Специалисты управления Федеральной службы государственной статистики по оккупированным Крыму и Севастополю подсчитали среднедушевой доход севастопольцев.
За период с января по сентябрь текущего года он составил более 28 тысяч рублей в месяц, пишет Новый Севастополь.
«Среднедушевые денежные доходы населения. 2019 год, январь – сентябрь – 28 286 рублей», – сообщает Крымтат.
В 2018 году за этот же период доход среднего севастопольца составлял 27 781 рубль.
По данным Крымстата, доходы ежегодно растут от первого квартала к четвёртому. Так, в текущем году в первом квартале эта сумма составляла 24 282 рубля, во втором – 26 263 рубля, в третьем – 32 333 рубля.
Ранее Крымстат сообщал, что средняя номинальная заработная плата в регионе за сентябрь составляла 33 713 рублей.
Средний размер назначенной пенсии в Севастополе – 13 815 рублей, пишет издание.
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