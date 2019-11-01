Российский круизный лайнер «Князь Владимир» совершил технический рейс в непризнанную Абхазию после того, как там провели работы по углублению фарватера.

Теперь решается вопрос об изменении маршрута. Об этом 26 декабря сообщил председатель комитета Государственного совета оккупированного Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, пишет Крыминформ.

«Князь Владимир» сделал в этом году пробный заход в Абхазию. Планировали изначально уже в этом, 2019 году туда заходить, но там надо было проводить очень большие работы по углублению фарватера, потому что круизного корабля там не видели уже десятилетие. Замеры показали, что он сядет на мель, – рассказал он. – Поэтому в 2019 году это было отложено. Сейчас эти все работы выполнены, технический рейс «Князь Владимир» совершил».

По данным "парламентария", сейчас лайнер находится в Севастополе, где решаются вопросы с соответствующими ведомствами о запуске "международного" рейса.

Морское сообщение между курортными городами Кавказа и Крыма было восстановлено в 2017 году. Для организации круизного сообщения было куплено девятипалубное судно Roy Star постройки 1971 года, которое получило новое название «Князь Владимир». Оператором стало специально созданное ФГУП «Росморпорт» ООО «Черноморские круизы».