Держстивідор «Южний» очікує вантажообіг 15,1 млн тонн у 2019 році

19:01 26.12.2019   Украина

ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Южний» очікує вантажообіг за підсумками 2019 року на рівні 15,1 млн тонн. 

Про це заявив в.о. директора деожстивідора Олександр Олійник, передають Порти України.

За словами Олійника, 2018 рік став одним із найуспішніших за останні роки для МТП «Южний». Зростання показників, збільшення ефективності буде характерне і для 2020 року. У планах на наступний рік — збільшення обсягів перевалки на 1 млн тонн.

Традиційний вантажопотік має межу, тому необхідно рухатися у напрямку диверсифікації вантажної бази. Також планується інвестування у нові технології, придбання нового обладнання, що дозволить прискорити обробку вагонів, збільшити норми навантаження, розширить можливості прийому імпортних вантажів.

У році, що минає, до держбюджетів різного рівня ДП «МТП «Южний» перерахувало близько 700 млн грн податків. Середня заробітна плата становить понад 23 тис. грн, у докерів — 36,6 тис. грн. Це теж не межа, оскільки зростання виробничих показників повинно відбиватися на зарплатах, переконаний Олійник. У компанії працюють 2700 осіб, і скорочення штату не передбачається.

У найближчі роки приватизація в будь-якому вигляді ДП «МТП «Южний», швидше за все, не відбудеться. Державну стивідорну компанію, яка відраховує до держбюджету більше за приватних стивідорів, і при цьому розвивається, залишається прибутковою, вигідно зараз залишити у держуправлінні, вважає Олійник. Інша справа - держпорти, які генерують збитки. Але в цілому до приватизації держстивідорів, особливо великих, треба ставитися обережніше, як мінімум, почекати результатів концесії, у процедуру якої увійшли Херсонський МТП і СК «Ольвія».

ДП «МТП «Южний» у листопаді 2019 року збільшило вантажообіг порівняно з відповідним місяцем минулого року на 12%, або на 139,8 тис. тонн — до 1,32 млн тонн. У січні-листопаді 2019 року вантажопереробка держстивідора склала 13,7 млн тонн.

Станом на 15 жовтня держстивідор обробив 11,68 млн тонн вантажів, досягнувши річного планового показника.

ДП «МТП «Южний» оперує причалами №5-9 і №38 морського порту «Южний». У компанії працюють 2,7 тис. співробітників.

Держстивідор у 2018 році збільшив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 6,3% — до 12,3 млн тонн. Опрацьовано 212 суден, чверть з яких склав великотоннажний флот дедвейтом понад 175 тис. тонн.



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