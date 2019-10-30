Назначен первый замначальника российского Следкома по Крыму и Севастополю
|18:20 26.12.2019
|Крым
Президент России Владимир Путин освободил от должностей несколько руководителей МВД, Следкома, ФСИН и МЧС, а также назначил нескольких начальников в правоохранительные органы, в том числе в аннексированном Крыму.
Соответствующий указ опубликован в среду, 25 декабря, на российском интернет-портале правовой информации, пишут Крым.Реалии.
Указом Путин назначил полковника юстиции Владимира Терентьева первым заместителем руководителя управления российского Следственного комитета по оккупированным Крыму и Севастополю.
Терентьев исполняет обязанности главы этого управления после отставки руководителя данного ведомства Михаила Назарова в сентябре 2019 года.
Из открытых источников известно, что Терентьев работает в российских органах следствия почти 20 лет. В 2018 году по назначению переехал на работу в аннексированный Крым из Краснодарского края.
Ще на цю тему:
Глава полиции Армянска организовал производство поддельного алкоголя
Окупанти у Криму використовують казаків у слідчих заходах
В Севастополе силовики проведут антитеррористические учения. Граждан просят сохранять спокойствие
Севастопольский ОМОН «Беркут» отрабатывает боевые навыки в лесу
В Керчи росгвардейцы изрядно "потрепали" крымского блогера / Видео
Владельцу крымского парка львов «Тайган» грозит до 6 лет тюрьмы
ФСБ на выезде из Крыма задержало женщину, находящаяся в розыске за оскробление представителя власти
В оккупированном Крыму «наживаются» даже на реставрации памятников
Отправлен в отставку глава крымского Следкома