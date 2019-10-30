Президент России Владимир Путин освободил от должностей несколько руководителей МВД, Следкома, ФСИН и МЧС, а также назначил нескольких начальников в правоохранительные органы, в том числе в аннексированном Крыму.

Соответствующий указ опубликован в среду, 25 декабря, на российском интернет-портале правовой информации, пишут Крым.Реалии.

Указом Путин назначил полковника юстиции Владимира Терентьева первым заместителем руководителя управления российского Следственного комитета по оккупированным Крыму и Севастополю.

Терентьев исполняет обязанности главы этого управления после отставки руководителя данного ведомства Михаила Назарова в сентябре 2019 года.

Из открытых источников известно, что Терентьев работает в российских органах следствия почти 20 лет. В 2018 году по назначению переехал на работу в аннексированный Крым из Краснодарского края.