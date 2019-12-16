ЮВО: Танкисты учились уничтожать бронетехнику противника на полигонах в Чечне

18:40 26.12.2019   Чечня (Чеченская Республика)

Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне уничтожили бронетехнику условного противника в ходе штатной стрельбы на полигонах Калиновский и Гвардеец.

Военнослужащие выполнили тактико-огневые упражнения стрельб с применением всего комплекса вооружения боевой машины. При этом для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение, пишет пресс-служба Минобороны России.

Экипажи отработали такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Средняя дальность до мишеней, по которым было совершено более 100 выстрелов, составила от 400 до 2200 м. Слежение за целью осуществлялось при помощи новейшей системы управления огнём «Сосна-У», установленной на танках.

В занятии приняли участие около 600 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники.



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