В Ставропольском крае военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) отрабатывают навыки ведения огня из вооружения танков Т-72Б3, многоцелевых транспортеров МТЛБ-В, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Для создания реальной боевой обстановки на полигоне применяется более 100 различных статических и динамических мишеней, а современные модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами, пишет пресс-служба Минобороны России.

Новые комплексы позволяет руководителю занятий при проведении боевых стрельб давать обучаемым в режиме реального времени указания по корректированию стрельбы.

Особое внимание в ходе занятий уделяется ведению боевых действий в условиях незнакомой горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствования навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнения индивидуальных и групповых нормативов.

На учебные мероприятия привлечено более 400 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.