Сирия начала совместную с Россией геологоразведку в Средиземноморье
|17:40 26.12.2019
|Средиземноморский регион
Геологоразведку на месторождениях нефти и газа в Средиземном море Сирия начала совместно с российскими компаниями.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на интервью советника президента Башара Асада Бусейны Шаабан ливанскому телеканалу al-Mayadeen, передает ghall.com.
«Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», – цитируют Шаабан росссийские СМИ.
Она не назвала компании, но отметила, что сирийские власти несколько лет готовили начало геологоразведки.
В 2013 году министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией «Союзнефтегаз» на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке № 2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось об инвестициях в геологоразведку в $90 млн. Общая площадь блока № 2 – 2190 кв. км.
«Союзнефтегаз» уже работал на разведочных проектах в Сирии, но тогда коммерческих запасов ему обнаружить не удалось.
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