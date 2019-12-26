Сирия начала совместную с Россией геологоразведку в Средиземноморье

17:40 26.12.2019   Средиземноморский регион

Геологоразведку на месторождениях нефти и газа в Средиземном море Сирия начала совместно с российскими компаниями. 

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на интервью советника президента Башара Асада Бусейны Шаабан ливанскому телеканалу al-Mayadeen, передает ghall.com

«Я впервые говорю об этом: Сирия начала работы по геологоразведке нефти и газа в Средиземном море совместно с российскими компаниями», – цитируют Шаабан росссийские СМИ.

Она не назвала компании, но отметила, что сирийские власти несколько лет готовили начало геологоразведки. 

В 2013 году министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии подписало контракт с российской компанией «Союзнефтегаз» на проведение изысканий и разведки нефти и газа на морском блоке № 2 в территориальных водах Сирии. Сообщалось об инвестициях в геологоразведку в $90 млн. Общая площадь блока № 2 – 2190 кв. км. 

«Союзнефтегаз» уже работал на разведочных проектах в Сирии, но тогда коммерческих запасов ему обнаружить не удалось.



Ще на цю тему:

20:40 01.08.2019
Путин одобрил миллиардные льготы для «Роснефти» и «Газпром нефти»
09:19 22.11.2017
Крупные месторождения кончились. В России в 2017-2018 гг выставят на аукционы средние и мелкие месторождения
10:42 01.09.2017
Россия технически зависит от западных разработок в нефтегазовой отрасли на 70%
13:35 15.08.2017
Прибыль «Газпрома» рухнула в 11 раз
09:16 24.04.2017
США не снимут санкции с "Роснефти" ради проектов Exxon
12:24 25.01.2017
Глава «Роснефти» пообещал Путину 500 млрд рублей налогов за отмену монополии «Газпрома»
22:30 25.03.2016
«Газпром нефть» пожаловалась на невыгодность работы на шельфе
14:47 22.02.2016
Россия готова передать Японии контроль над нефтегазовыми проектами
13:15 02.02.2016
«Газпром» рухнул в рейтинге мировых брендов почти на 200 позиций
11:11 19.01.2016
«Газпрому» запретили называться «национальным достоянием»
14:57 05.01.2016
«Газпром» отказался покупать туркменский природный газ
17:20 14.12.2015
Минэнерго ожидает падения добычи газа в РФ из-за снижения потребления
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
18:00 19.12.2019
Бакинский судостроительный завод спустил на воду паром для Каспия и сдал в эксплуатацию танкер / Фото
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
Всі новини країни
Армения Армения
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
15:30 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась одиночная подготовка молодого пополнения
09:00 19.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении военнослужащие провели ряд учений
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:15 25.12.2019
Болгария получит тральщики класса «Трипартит» из состава ВМС Нидерландов
13:00 17.12.2019
В Черногории у болгарского посольства произошел мощный взрыв
20:50 16.12.2019
У Подгориці стався вибух поблизу болгарського посольства
13:21 16.12.2019
Болгарія придбає два підводні човни у Норвегії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 25.12.2019
Минобороны Греции модернизирует истребители «Мираж-2000-5»
17:46 24.12.2019
Єврокомісія закликала Німеччину прийняти дітей з переповнених таборів для мігрантів в Греції
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
17:00 23.12.2019
У Греції підпалили авто турецького дипломата
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:20 26.12.2019
Грузія хоче створити власний "нормандський формат" для переговорів про окуповані Абхазію та Південну Осетію
19:00 25.12.2019
У Грузії завершився курс планування багатонаціонального навчання «Rapid Triden»
17:00 25.12.2019
ЮВО: На российской военной базе в южной Осетии перехватывали беспилотники условного противника
16:15 25.12.2019
Грузия получит от Турции $17 млн на оборону
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
17:45 23.12.2019
Молдова перед виборами президента отримає кредит від Росії
Всі новини країни
Россия Россия
18:40 26.12.2019
ЮВО: Танкисты учились уничтожать бронетехнику противника на полигонах в Чечне
18:01 26.12.2019
ЮВО: На полигоне в Ставропольском крае мотострелки проводят боевые стрельбы в составе взводов
15:40 26.12.2019
Вашингтон розробляє стратегію інформаційної війни проти Росії — WP
13:40 26.12.2019
Работники крупнейшей российской авиакомпании готовятся к "больничной" забастовке
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
14:45 19.12.2019
Зіткнення потягів у Румунії: 11 постраждалих
19:45 18.12.2019
У Румунії внаслідок зіткнення потягів постраждали 11 людей
17:41 16.12.2019
У Румунії 13 осіб отримали тюремні строки за смертельну пожежу у нічному клубі Бухареста
Всі новини країни
Турция Турция
17:40 26.12.2019
Сирия начала совместную с Россией геологоразведку в Средиземноморье
14:40 26.12.2019
На сході Туреччини затонув човен з мігрантами
13:20 26.12.2019
США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье
12:20 26.12.2019
Канал «Стамбул» не связан с выходом ВМС США в Черное море
Всі новини країни
Украина Украина
19:01 26.12.2019
Держстивідор «Южний» очікує вантажообіг 15,1 млн тонн у 2019 році
18:20 26.12.2019
Назначен первый замначальника российского Следкома по Крыму и Севастополю
17:20 26.12.2019
"Депутаты" Крыма решили избавиться от санатория в Ялте
16:40 26.12.2019
Питерская компания построит дорогу к крепости «Керчь»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд