"Депутаты" Крыма решили избавиться от санатория в Ялте

17:20 26.12.2019   Ялта

В Крыму оккуапционные власти отказались от государственной здравницы. 

"Республиканский парламент" попросил федеральный центр избавить регион от южнобережного санатория «Россия». Соответствующее решение с ходатайством перед Росимуществом принял государственный совет оккупированного Крыма, пишут Примечания.

В повестке дня парламента вердикт «России» (ранее — «Руссия») прописали неприметно: «О предложении о безвозмездной передаче в федеральную собственность имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым». А в пояснительной записке указали, что спикер госсовета Владимир Константинов получил из Генеральной прокуратуры РФ предложение, от которого нельзя отказаться. А именно: отдать имущество «России» санаторию работников органов прокуратуры «Электроника», который находится в Сочи.

Депутаты поддержали соответствующее решение. В нем написано, что "парламент" Крыма предлагает Федеральному агентству по управлению госимуществом рассмотреть вопрос о принятии в федеральную собственность «России»; что правительство и госсовет Крыма должны подготовить и направить Росимуществу документы для передачи здравницы; после одобрения Росимуществом сделки власти Крыма должны сделать все, чтобы избавиться от санатория. После чего он отойдёт «Электронике».

Контролирует исполнение этого решения комитет госсовета оккупированного Крыма по имущественным и земельным отношениям во главе с Евгенией Добрыней (свояченица "главы Крыма" Сергея Аксенова, с подачи которого республика лишилась ряда здравниц).

Эти бюрократические проволочки, которые начались год назад, нужны для юридического закрепления «России» за «Электроникой», «Россия» фактически отошла прокурорскому предприятию в ноябре этого года.

«С 01.11.2019 года санаторий «Руссия» (Крым, город Ялта, улица Коммунаров, дом 12) передан в ведомство Прокуратуры РФ и носит название «филиал ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Электроника» в Республике Крым — санаторий «Россия», — сказано на сайте госпредприятия, которое управляло здравницей.

В крымском "парламенте" оценили библиотеку «России», которая состоит из 10300 книг и также передается «Электронике», в 589 тысяч рублей, а набор мебели, спортинвентаря, электронной техники, предметов декора из 45448 вещей — в 61,87 миллиона рублей, многолетние насаждения — 1286 деревьев, в том числе краснокнижные и старше 100 лет — в 55,67 миллиона рублей.

Ну, и самое главное — недвижимость, которой набралось 108 объектов (спальные корпуса, коттеджи с апартаментами, эллинги, бассейны, фонтаны и так далее). Она, по оценке депутатов, потянула на 494,24 миллиона рублей. К ней в дальнейшем будут добавлены пляжная зона и закрытый от посторонних участок в центральной части Ялты (площадь — 14,5 гектара, если верить данным сайта санатория «Россия», или 15,3 гектара, если верить кадастровой карте России).

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма выставили на торги памятник культурного наследия — комплекс Новый Кучук-Кой (Парковое, Ялта), пансионат «Лазурный берег» (Алушта), комплекс апартаментов Nautilus (Гурзуф, Ялта), оздоровительный комплекс «Пивденный» (мыс Тарханкут), гостиницу «Моряк» (Феодосия), государственную резиденцию №1 «Глициния» (Ореанда, Ялта), санаторий «Таврида» (Евпатория), гостиницу «Крым» (Ялта), пансионат «Кастрополь» (Береговое, Ялта), санаторий «Алмазный» (Евпатория) и санаторий «Ливадия» (Ливадия, Ялта), который ушел к компании, связанной с олигархом Константином Малофеевым. А также многие другие здравницы.



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