Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
|17:01 26.12.2019
|Молдова
Дочерняя компания российского "Газпрома", АО "Молдовагаз" может продать часть своих активов для погашения части долга за газ, а долг Приднестровья за газ уже превышает стоимость всего предприятия.
Об этом заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире телеканала TVC21, отметив, что речь идет лишь о расчете за долги потребителей Правобережной Молдовы, который составляет 715 миллионов долларов, включая штрафные санкции, пишет изданте vedomosti.md.
В то же время долг Приднестровья, который превышает 6,5 миллиардов долларов, уже покрывает стоимость самого предприятия.
«Если в случае урегулирования конфликта штрафные санкции могут быть отменены, хотя относительно этого должна быть договоренность, то в том, что касается долга Приднестровского региона, то в настоящее время "Молдовагаз" своими активами не в состоянии их выплатить. У нас нет таких активов", - заявил Чебан.
Глава молдово-российского АО "Молдовагаз" сообщил, что в структуре предприятия правительству Молдовы принадлежат лишь 35% акций. После того, как администрация Приднестровья уступила свою долю в 13% "Газпрому", фактически российский газовый гигант владеет 63% акций компании.
Ще на цю тему:
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
В Молдове не хотят "дружить с кем-то против кого-то"
Додон: Молдова не збирається платити РФ за поставлений невизнаному Придністров'ю газ
«Газпром» решил засудить свою «дочку» в Молдове
МЗС Молдови просить уряд відкликати посла країни в Москві
Додон призвал правительство Молдовы выразить уважение России, которая не пускает к молдавским пилотам