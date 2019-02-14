Дочерняя компания российского "Газпрома", АО "Молдовагаз" может продать часть своих активов для погашения части долга за газ, а долг Приднестровья за газ уже превышает стоимость всего предприятия.

Об этом заявил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире телеканала TVC21, отметив, что речь идет лишь о расчете за долги потребителей Правобережной Молдовы, который составляет 715 миллионов долларов, включая штрафные санкции, пишет изданте vedomosti.md.

В то же время долг Приднестровья, который превышает 6,5 миллиардов долларов, уже покрывает стоимость самого предприятия.

«Если в случае урегулирования конфликта штрафные санкции могут быть отменены, хотя относительно этого должна быть договоренность, то в том, что касается долга Приднестровского региона, то в настоящее время "Молдовагаз" своими активами не в состоянии их выплатить. У нас нет таких активов", - заявил Чебан.

Глава молдово-российского АО "Молдовагаз" сообщил, что в структуре предприятия правительству Молдовы принадлежат лишь 35% акций. После того, как администрация Приднестровья уступила свою долю в 13% "Газпрому", фактически российский газовый гигант владеет 63% акций компании.