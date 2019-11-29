Компания из Санкт-Петербурга «Трест №68» выиграла конкурс на строительство к крепости «Керчь» автомобильной дороги.

Строительство дороги оценили почти в 213 млн рублей. Соответствующий протокол опубликован на сайте госзакупок, пишет Крыминформ.

Согласно данным итогового протокола запроса предложений в электронной форме, заявки на лот подали две компании: ООО «Аграрий» и АО «Трест № 68». Окончательное предложение о цене составило 212,7 млн рублей.

Весной 2019 года директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила журналистам, что реставрация крепости «Керчь», включающая строительство дороги к этому объекту, начнется осенью текущего года. Также предполагалось строительство храма Александра Невского на мысе Ак-Бурун.